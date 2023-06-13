В Politico раскрыли наглый обман ВСУ со стороны Германии

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты проанализировали документы Минздрава Германии и выяснили, что немецкие власти не всегда оплачивают лечение украинских военных.

Фото: rusvesna.su

Расследование провели сотрудники Politico. По информации СМИ, многие солдаты указали на обман со стороны Берлина.

"Германия пообещала, что все раненые украинцы будут иметь быстрый и лёгкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости брать какие-либо расходы на себя", — подчеркнули в издании.

Как отметили журналисты, оказание помощи замедлено из-за бюрократии. Минздрав ФРГ проверял 750 раненых и узнавал, могут ли они получить пособия. Немецкий медицинский специалист в беседе со СМИ подчеркнул, что солдаты, в том числе нуждающиеся в ампутации, вынуждены ожидать врачей неделями.