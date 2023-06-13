Журналисты проанализировали документы Минздрава Германии и выяснили, что немецкие власти не всегда оплачивают лечение украинских военных.
Расследование провели сотрудники Politico. По информации СМИ, многие солдаты указали на обман со стороны Берлина.
"Германия пообещала, что все раненые украинцы будут иметь быстрый и лёгкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости брать какие-либо расходы на себя", — подчеркнули в издании.
Как отметили журналисты, оказание помощи замедлено из-за бюрократии. Минздрав ФРГ проверял 750 раненых и узнавал, могут ли они получить пособия. Немецкий медицинский специалист в беседе со СМИ подчеркнул, что солдаты, в том числе нуждающиеся в ампутации, вынуждены ожидать врачей неделями.
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