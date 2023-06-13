Военный эксперт объяснил, о какой "санитарной зоне" на Украине говорил Путин

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что имел в виду президент России Владимир Путин, когда говорил о возможности создания "санитарной зоны" на Украине.

Фото: Администрация президента РФ

Путин сказал, что в случае обстрелов территории России (вероятно, речь шла о старых границах — прим. ред.), будет решаться вопрос об установлении "санитарной зоны".

"Для тех кто не понял — санитарная зона, в случае принятия решения о её создании, требует проведения операции армейского уровня по занятию северных районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Также Путин заявил, что необходимости в новой волне частичной мобилизации сегодня нет, а военнослужащих-срочников не направляют в зону СВО.

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