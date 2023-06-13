Российский президент Владимир Путин прокомментировал обстрелы регионов РФ со стороны армии Украины.
Как подчеркнул лидер, если атаки не закончатся, Москва может сформировать на Украине "санитарную зону". Также Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.
"Мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону", — отметил глава РФ на встрече с военкорами.
Таким образом ВСУ не смогут "достать" до российских регионов, пояснил президент. Однако он сказал, что обсудит этот вопрос не в ближайшее время. Путин указал на необходимость следить за развитием событий.
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