Путин предупредил, что Россия может создать на Украине "санитарную зону" из-за обстрелов своих регионов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин прокомментировал обстрелы регионов РФ со стороны армии Украины.

Фото: kremlin.ru

Как подчеркнул лидер, если атаки не закончатся, Москва может сформировать на Украине "санитарную зону". Также Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

"Мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону", — отметил глава РФ на встрече с военкорами.

Таким образом ВСУ не смогут "достать" до российских регионов, пояснил президент. Однако он сказал, что обсудит этот вопрос не в ближайшее время. Путин указал на необходимость следить за развитием событий.