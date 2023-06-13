Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение новой частичной мобилизации зависит от поставленных целей.
"Нет необходимости (в мобилизации. — Прим. ред.) сегодня", — отметил глава России во время встречи с военными корреспондентами.
Ранее лидер РФ предупредил, что Москва способна создать на Украине "санитарную зону" из-за обстрелов российских регионов.
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Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.