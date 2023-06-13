Ходаковский о захвате опорного пункта ВСУ: Диву даёшься, как наши устояли

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский показал кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ.

Фото: архив

Ходаковский опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором запечатлён момент проникновения военнослужащих российской армии в окопы украинской армии.

"Наши берут опорник противника — очень пробирает. Потом противник засыпает наших таким количеством снарядов, что просто диву даёшься, как наши устояли", — прокомментировал кадры бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Ходаковский рассказал, что ВСУ удалось зацепиться за Новодонецкое.