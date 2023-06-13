Комбат "Востока" Александр Ходаковский показал кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ.
Ходаковский опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором запечатлён момент проникновения военнослужащих российской армии в окопы украинской армии.
"Наши берут опорник противника — очень пробирает. Потом противник засыпает наших таким количеством снарядов, что просто диву даёшься, как наши устояли", — прокомментировал кадры бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Ходаковский рассказал, что ВСУ удалось зацепиться за Новодонецкое.
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