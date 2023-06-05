Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о боях за Новодонецкое, где ВСУ сумели "зацепиться".
Ходаковский объяснил, какой ценой ВСУ удалось занять позиции в посёлке Донецкой области.
"У противника получилось зацепиться за Новодонецкое", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что за свои успехи ВСУ пришлось заплатить немалую цену в виде уничтоженной бронетехники и потерями личного состава.
"В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось", — рассказал бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Александр Ходаковский заявил о первом применении украинской армией танков Leopard у Новодонецкого.
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