Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о боях за Новодонецкое, где ВСУ сумели "зацепиться".

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Ходаковский объяснил, какой ценой ВСУ удалось занять позиции в посёлке Донецкой области.

"У противника получилось зацепиться за Новодонецкое", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что за свои успехи ВСУ пришлось заплатить немалую цену в виде уничтоженной бронетехники и потерями личного состава.

"В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось", — рассказал бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский заявил о первом применении украинской армией танков Leopard у Новодонецкого.