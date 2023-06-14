"Военное дело" констатировало провал первого этапа наступления ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первый этап украинского контрнаступления провалился с огромными потерями для ВСУ, заявили военные аналитики. Однако питать иллюзии, что Киев не повторит попытку прорыва рано.

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Так, по данным аналитиков, "горячая фаза" боёв на Запорожском направлении стихла в ночь на 9 июня.

"Потеряв порядка 50-70 единиц техники в пределах двух полноценных мотопехотных и одного танкового батальона, включая не менее четырёх танков Leopard-2A4/6 и 6 БМП M2A2 ODS-SA Bradley, а также средств войсковой ПВО и ствольной артиллерии, включая САУ CEASR, противник откатился на прежние позиции", — передают аналитики "Военного дела".

Кроме прочего, около 17-23 процентов техники "самоуничтожились" на эшелонированных минных заграждениях. По 30 процентам тяжёлой техники врага отработали российские артиллеристы.

Однако говорить о том, что ВСУ бросят попытки идти, пусть и в ущербное, но контрнаступление, рано. Противник по-прежнему располагает достаточным количеством техники, и усиленно перебрасывает её вглубь Запорожской области.

"10-11 полноценными мотопехотными бригадами, усиленными не менее чем 70 ОБТ Leopard-2A4/5/6, 50 высокозащищёнными БМП CV90, 70 немецкими БМП 1A3 Marder, а также более чем 300-400 единиц колёсной бронетехники", — резюмировали эксперты.