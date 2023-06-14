Первый этап украинского контрнаступления провалился с огромными потерями для ВСУ, заявили военные аналитики. Однако питать иллюзии, что Киев не повторит попытку прорыва рано.
Так, по данным аналитиков, "горячая фаза" боёв на Запорожском направлении стихла в ночь на 9 июня.
"Потеряв порядка 50-70 единиц техники в пределах двух полноценных мотопехотных и одного танкового батальона, включая не менее четырёх танков Leopard-2A4/6 и 6 БМП M2A2 ODS-SA Bradley, а также средств войсковой ПВО и ствольной артиллерии, включая САУ CEASR, противник откатился на прежние позиции", — передают аналитики "Военного дела".
Кроме прочего, около 17-23 процентов техники "самоуничтожились" на эшелонированных минных заграждениях. По 30 процентам тяжёлой техники врага отработали российские артиллеристы.
Однако говорить о том, что ВСУ бросят попытки идти, пусть и в ущербное, но контрнаступление, рано. Противник по-прежнему располагает достаточным количеством техники, и усиленно перебрасывает её вглубь Запорожской области.
"10-11 полноценными мотопехотными бригадами, усиленными не менее чем 70 ОБТ Leopard-2A4/5/6, 50 высокозащищёнными БМП CV90, 70 немецкими БМП 1A3 Marder, а также более чем 300-400 единиц колёсной бронетехники", — резюмировали эксперты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.