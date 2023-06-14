РИА Новости: мобилизованные артиллеристы ВС России уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованные бойцы ВС России группировки "Юг" уничтожили на Донецком направлении пикап и здание с боевиками ВСУ, включая наводчиков, сообщил военнослужащий артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

По его словам, наводчики из отряда "Спарта" обнаружили скопление вражеской техники и живой силы.

"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий (в здание. — Прим. ред.) имущество в ящиках. После чего под их корректировку мы его уничтожили", — сообщил "Аргун" РИА Новости.

По словам бойца, после точного удара, на местности разошёлся чёрный дым, что позволило сделать вывод, российская артиллерия попала точно в цель.