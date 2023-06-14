Мобилизованные бойцы ВС России группировки "Юг" уничтожили на Донецком направлении пикап и здание с боевиками ВСУ, включая наводчиков, сообщил военнослужащий артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".
По его словам, наводчики из отряда "Спарта" обнаружили скопление вражеской техники и живой силы.
"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий (в здание. — Прим. ред.) имущество в ящиках. После чего под их корректировку мы его уничтожили", — сообщил "Аргун" РИА Новости.
По словам бойца, после точного удара, на местности разошёлся чёрный дым, что позволило сделать вывод, российская артиллерия попала точно в цель.
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