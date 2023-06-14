Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК: разбор "Военной хроники"

1:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Трофейные американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшее время будут подробно изучены российским ВПК.

Фото: ru.wikipedia.org

БМП имеют особенности, представляющие для оборонки России интерес. В первые дни наступления Киев лишился полтора десятка этих машин, а несколько штук Bradley захвачены в плен.

Киев получил Bradley, улучшенные до варианта — Operation Desert Storm — M2A2 ODS. Эта модель получила улучшения, разработанные на основе военного опыта в 1991 году в Ираке.

Определённый интерес может представлять 25-миллиметровая автоматическая пушка M242 Bushmaster. Она является стандартным вооружением для стран НАТО. Не менее интересны и 25-мм бронебойные снаряды к ним.

Тестовый обстрел техники РФ на полигонах объяснит специалистам оборонки, насколько пушка эффективна против российских образцов. Потом можно будет сделать вывод по доработке бронирования ВС РФ.

Рассмотрят инженеры гидравлическую систему с откидной аппарелью в корме машины. Сегодня такая система высадки десанта имеется лишь на нескольких машинах: перспективных БМП "Курганец" и "Манул", БТР "Бумеранг" и тяжёлой БМП на базе "Арматы". Подвергнутся изучению и иные элементы Bradley M2A2 ODS: броневые сплавы, бортовая электроника и прицельный комплекс.

Также на американских версиях устанавливалась система управления боем FBCB2 и тактическая навигационная система — всё это будет изучено, пишет "Военная хроника".

Захваченная техника НАТО остаётся на активной службе альянса как минимум до 2030 года. Изучение компонентов натовской техники позволит понять, как с ней бороться и что надо доработать.

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