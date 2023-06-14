Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что отправляется разыскивать члена Госдумы Адама Делимханова в зоне военной спецоперации на Украине.
Вместе с этим Алаудинов подчеркнул, что найти парламентария распорядился руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Как добавил командир, он снял все подразделения, которые находятся на Марьинском направлении.
"Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова отыскать его (депутата. — Прим. ред.) любыми путями и вывезти чего бы это не стоило", — написал Алаудинов в своём официальном Telegram-канале.
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