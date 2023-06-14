Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение в зоне спецоперации, но остался жив. Об этом сообщили в Telegram-канале телеканала "Звезда".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь. Он обратился к украинской разведке и призвал предоставить информацию о том, по какому именно месту ВСУ нанесли удар.
"Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
По данным Mash, на данный момент депутат находится под присмотром врачей.
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