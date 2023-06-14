Киевский режим совместно с Соединёнными Штатами способствуют через оборонные структуры получению огромных прибылей в связи с боевыми действиями на территории Украины, и её экономика сейчас терпит крах. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
По словам украинского оппозиционного политика, чем "больше войны, тем больше военных заказов". Бизнес массово покидает Европу, а США вновь поднимаются, как это было в периоды Первой и Второй мировых войн, констатировал Медведчук.
"Клоун (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.), который стал рекламным лицом этой кампании, помогает зарабатывать сотни миллиардов, потому его Вашингтон так любит", -заявил украинский оппозиционер.
Расходными материалами для данной схемы являются украинские населённые пункты и украинская нация, резюмировал Медведчук.
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