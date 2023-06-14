Медведчук: Зеленский помогает США получать огромную прибыль, а Украина терпит крах

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим совместно с Соединёнными Штатами способствуют через оборонные структуры получению огромных прибылей в связи с боевыми действиями на территории Украины, и её экономика сейчас терпит крах. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Фото: ridus.ru

По словам украинского оппозиционного политика, чем "больше войны, тем больше военных заказов". Бизнес массово покидает Европу, а США вновь поднимаются, как это было в периоды Первой и Второй мировых войн, констатировал Медведчук.

"Клоун (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.), который стал рекламным лицом этой кампании, помогает зарабатывать сотни миллиардов, потому его Вашингтон так любит", -заявил украинский оппозиционер.

Расходными материалами для данной схемы являются украинские населённые пункты и украинская нация, резюмировал Медведчук.