Результат удара российских ракет "Калибр" по Одессе: все цели поражены

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью система противовоздушной обороны (ПВО) Украины снова пыталась сбить российские ракеты "Калибр". Однако снаряды украинского комплекса попали в гражданские объекты, которые расположены на проспекте Шевченко в Одессе. В это время "Калибры" поразили все заданные цели.

Фото: RusVesna

На одесском предприятии "Краян" хранились боеприпасы и военная техника, которую Запад предоставил Киеву. По складам завода методично отработали российские ракеты.

Второй целью "Калибров" стало хранилище с морскими дронами в Одесском порту. Украинские системы ПВО находились в низине у берега и тщетно пытались попасть по ракетам. Однако один снаряд установки влетел в верхние этажи офисного центра, а осколки других разнесли тысячу квадратных метров складских помещений, сообщает "МК".

Также в результате ночной атаки поражены логистический центр и хранилища ВСУ в Харькове и Краматорске.