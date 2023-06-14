Минувшей ночью система противовоздушной обороны (ПВО) Украины снова пыталась сбить российские ракеты "Калибр". Однако снаряды украинского комплекса попали в гражданские объекты, которые расположены на проспекте Шевченко в Одессе. В это время "Калибры" поразили все заданные цели.
На одесском предприятии "Краян" хранились боеприпасы и военная техника, которую Запад предоставил Киеву. По складам завода методично отработали российские ракеты.
Второй целью "Калибров" стало хранилище с морскими дронами в Одесском порту. Украинские системы ПВО находились в низине у берега и тщетно пытались попасть по ракетам. Однако один снаряд установки влетел в верхние этажи офисного центра, а осколки других разнесли тысячу квадратных метров складских помещений, сообщает "МК".
Также в результате ночной атаки поражены логистический центр и хранилища ВСУ в Харькове и Краматорске.
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