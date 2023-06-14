На Украине поверили в шутку командира "Ахмата", что все чеченцы снимаются с фронта искать Делимханова

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине многие поверили в шутку командира "Ахмата" Апты Алаутдинова, что все чеченские бойцы "снимаются с фронта и отправляются искать" пропавшего депутата Адама Делимханова.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47292

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Украинские и маскирующиеся под российские каналы разгоняют бред, что "Ахмат" якобы покидает Марьинку искать депутата. Все цитируют слова Апты Алаутдинова, где он обещает на верблюдах и яхтах, судя по эмодзи, отправить бойцов на поиски", — отмечает портал.

Как всегда очень усерден в распространении фейков и паники подделывающийся под "Русскую Весну" канал "Операция Z", который имеет более 600 тысяч подписчиков.

Для самых "деревянных копателей Черного моря" российский канал выкладывает скриншот сообщения командира "Ахмата".

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