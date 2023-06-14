Зарубежные аналитики оценили лучший танк в мире по версии Путина

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аналитики на Западе и в Китае восхитились танком Т-90М "Прорыв", который президент РФ Владимир Путин назвал самым лучшим в мире. Об этом написал "Инфореактор".

Фото: Министерство обороны РФ

В австрийском СМИ Exxpress заявили, что этот танк, как и Т-55, Т-62 с термическим камуфляжем являются проблемой для западных стран. По словам экспертов, броня российской техники прочнее, а у пушек больший размер, чем у оружия ВСУ, которое им поставляет альянс НАТО.

Специалисты в статьях для The New York Times указывали на оснащённость Т-90М датчиками, способными находить все типы наведения противотанковых средств. По этой причине ПТРК FGM-148 Javelin перестали быть эффективными.

В The National Interest танк армии РФ сочли "монстром" и серьёзной опасностью для американской, немецкой, французской и британской техники. Аналитики китайского портала Sohu высказались об Т-90М как о "мобильной крепости".