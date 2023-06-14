Политолог Безпалько указал на эпатаж заявлений Лукашенко, который предрёк скорое завершение СВО

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько для Pravda.Ru оценил прогноз белорусского лидера Александра Лукашенко о скором завершении конфликта на Украине.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

"Я бы не стал придавать большое значение высказываниям Александра Григорьевича, потому что он часто делает парадоксальные и очень радикальные заявления, которые потом не находят отражения в каких-либо действиях. Мне неизвестно на каких источниках информации он базирует своё утверждение", — отметил политолог.

Вместе с этим он напомнил: Лукашенко говорил, что Минск готов нанести удар российским ядерным оружием по странам, которые будут осуществлять агрессию. То есть президент допускает такой сценарий, подчеркнул эксперт.

"Несколько странно видеть возможность подобных ударов параллельно с утверждениями о скором конце СВО. Александр Григорьевич — наш союзник, который поддержал Россию. Мы образуем союзное государство. Белоруссия входит в ОДКБ и СНГ, ЕАЭС и другие организации, которые создавала Москва на постсоветском пространстве, но заявления президента зачастую эпатажные", — заключил Безпалько.