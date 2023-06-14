Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что вооружённое столкновение на Украине завершится в ближайшее время.
"К этому уже большие предпосылки", — подчеркнул президент в эфире телеканала "Россия-1".
Вместе с этим глава республики раскритиковал западных коллег за политику на Украине и назвал их "очумелыми". По мнению руководителя Белоруссии, такие чиновники создадут проблемы для Минска и Москвы при решении конфликта.
Ранее Лукашенко заявил, что сам настоял на размещении российского ядерного оружия в республике.
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