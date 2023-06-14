Лукашенко предрёк скорое завершение конфликта на Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что вооружённое столкновение на Украине завершится в ближайшее время.

Фото: www.vesti.ru

"К этому уже большие предпосылки", — подчеркнул президент в эфире телеканала "Россия-1".

Вместе с этим глава республики раскритиковал западных коллег за политику на Украине и назвал их "очумелыми". По мнению руководителя Белоруссии, такие чиновники создадут проблемы для Минска и Москвы при решении конфликта.

Ранее Лукашенко заявил, что сам настоял на размещении российского ядерного оружия в республике.