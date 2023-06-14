Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: сожжение 11-летнего мальчика в Подмосковье могло быть "указанием" от куратора
Врач-диетолог Соломатина рассказала, что можно есть перед сном
Sohu: Путин лично подал важный сигнал — страны ЕС ждёт расплата за антироссийскую риторику
Туристов из РФ предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию
Бойцы ВС РФ выследили и подбили ещё один танк Leopard на Запорожском фронте
Observateur Continental: США хотели шантажировать Путина ядерным оружием, но он оказался на два шага впереди
Медведи побродили по букве Z на горе в Дивногорске
Директор Ягодного союза рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной
Украинцы хотят поставить фонтан-памятник акуле, съевшей россиянина в Египте

Балицкий сообщил, что думает про перспективы контрнаступления Киева

1:13
Силовые структуры

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что украинское контрнаступление обречено, и ситуация для Киева будет только ухудшаться.

Балицкий сообщил, что думает про перспективы контрнаступления Киева
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

"Перспективы никакой нет в принципе у них (украинских войск — Прим. ред.). У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты", — сказал Балицкий в разговоре с РИА Новости.

Политик считает, что у ВС РФ сейчас нет задачи измотать ВСУ во что бы то ни стало, потому что власти и командование дорожат жизнью каждого российского военного.

Балицкий считает, что силы у Киева ещё есть, и он будет пытаться давить, но у него ничего не выйдет.

"Сомнения нет. Противник свое контрнаступление будет давить и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы. Они в любом случае назовут это какой-то "перемогой", но мы понимаем, что сил у них все меньше и меньше", — отметил политик.

Балицкий добавил, что у него нет сомнений в том, что Россия победит, хотя ещё полгода назад он не был в этом так уверен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
В Турции наступил туристический армагеддон для русских: за что их наказывают
В Турции наступил туристический армагеддон для русских: за что их наказывают
Последние материалы
Sohu: Путин лично подал важный сигнал — страны ЕС ждёт расплата за антироссийскую риторику
Туристов из РФ предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию
Бойцы ВС РФ выследили и подбили ещё один танк Leopard на Запорожском фронте
Observateur Continental: США хотели шантажировать Путина ядерным оружием, но он оказался на два шага впереди
Медведи побродили по букве Z на горе в Дивногорске
Директор Ягодного союза рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной
Украинцы хотят поставить фонтан-памятник акуле, съевшей россиянина в Египте
Жевательная прохлада: новый лёд покорил сердца миллионов
Die Weltwoche: Зеленский мог ликвидировать исполнителей теракта против "Северного потока" в 2022 году
Диетолог Зухра Павлова рассказала о главных правилах похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников