Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что украинское контрнаступление обречено, и ситуация для Киева будет только ухудшаться.
"Перспективы никакой нет в принципе у них (украинских войск — Прим. ред.). У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты", — сказал Балицкий в разговоре с РИА Новости.
Политик считает, что у ВС РФ сейчас нет задачи измотать ВСУ во что бы то ни стало, потому что власти и командование дорожат жизнью каждого российского военного.
Балицкий считает, что силы у Киева ещё есть, и он будет пытаться давить, но у него ничего не выйдет.
"Сомнения нет. Противник свое контрнаступление будет давить и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы. Они в любом случае назовут это какой-то "перемогой", но мы понимаем, что сил у них все меньше и меньше", — отметил политик.
Балицкий добавил, что у него нет сомнений в том, что Россия победит, хотя ещё полгода назад он не был в этом так уверен.
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