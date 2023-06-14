Балицкий сообщил, что думает про перспективы контрнаступления Киева

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что украинское контрнаступление обречено, и ситуация для Киева будет только ухудшаться.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

"Перспективы никакой нет в принципе у них (украинских войск — Прим. ред.). У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты", — сказал Балицкий в разговоре с РИА Новости.

Политик считает, что у ВС РФ сейчас нет задачи измотать ВСУ во что бы то ни стало, потому что власти и командование дорожат жизнью каждого российского военного.

Балицкий считает, что силы у Киева ещё есть, и он будет пытаться давить, но у него ничего не выйдет.

"Сомнения нет. Противник свое контрнаступление будет давить и силы у него еще есть, но в любом случае обломает зубы. Они в любом случае назовут это какой-то "перемогой", но мы понимаем, что сил у них все меньше и меньше", — отметил политик.

Балицкий добавил, что у него нет сомнений в том, что Россия победит, хотя ещё полгода назад он не был в этом так уверен.