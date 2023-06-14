Пушилин указал на неудачи ВСУ при контрнаступлении

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации контролируют обстановку на Марьинском и Южно-Донецком направлениях. Последний участок зоны военной спецоперации чиновник назвал одним из самых сложных.

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"Мы видим, что как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьёзные расстояния не получается", — подчеркнул политик, слова которого приводит ТАСС.

По информации агентства, Пушилин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.