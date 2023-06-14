Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации контролируют обстановку на Марьинском и Южно-Донецком направлениях. Последний участок зоны военной спецоперации чиновник назвал одним из самых сложных.
"Мы видим, что как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьёзные расстояния не получается", — подчеркнул политик, слова которого приводит ТАСС.
По информации агентства, Пушилин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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