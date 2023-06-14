Резервы ВС РФ перешли в контратаку на Времевском выступе, отбросили боевиков ВСУ и выровняли линию фронта.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Переброшенные в Старомлиновку российские резервы перешли в наступление и оттеснили националистов, выровняв линию фронта от населённого пункта Урожайное до села Новодонецкое. Это уже подтвердил в сводке и Генштаб ВСУ.
Бои продолжаются около Урожайного, часть посёлка уже несколько дней остаётся в серой зоне.
На данный момент удалось стабилизировать ситуацию на горячем участке фронта, ВСУ не могут продвинуться там уже вторые сутки. Киев продолжает перегруппировку и подтягивать резервы для усиления наступления.
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