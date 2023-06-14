Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Резервы ВС РФ перешли в контратаку на Времевском выступе, отбросили боевиков ВСУ и выровняли линию фронта.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Переброшенные в Старомлиновку российские резервы перешли в наступление и оттеснили националистов, выровняв линию фронта от населённого пункта Урожайное до села Новодонецкое. Это уже подтвердил в сводке и Генштаб ВСУ.

Бои продолжаются около Урожайного, часть посёлка уже несколько дней остаётся в серой зоне.

На данный момент удалось стабилизировать ситуацию на горячем участке фронта, ВСУ не могут продвинуться там уже вторые сутки. Киев продолжает перегруппировку и подтягивать резервы для усиления наступления.

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