Наступление ВСУ на фланге у Артёмовска: ожесточённый бой идёт много часов

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление ВСУ на фланге у Артёмовска. Националисты еще со вчера начали пытаться прорваться в районе Васюковки-Раздоловки.

Фото: РИА Новости

Подразделения без техники вышли из посадок и атаковали позиции русской армии. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Накануне, 13 июня, бой шёл 15 часов, а сегодня ВСУ изменили тактику и пытались скрытно приблизиться к позициям ВС РФ, однако после обнаружения штурмовые группы были разбиты.

Бандеровцы начали атаку сразу с нескольких направлений, но бойцы ВДВ встретили их огнём и накрыли миномётами.

Наступающие силы украинской армии несут большие потери, однако пытаются идти вперёд. Российская армия отражает атаки уже много часов.