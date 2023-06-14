Продолжается наступление ВСУ на фланге у Артёмовска. Националисты еще со вчера начали пытаться прорваться в районе Васюковки-Раздоловки.
Подразделения без техники вышли из посадок и атаковали позиции русской армии. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Накануне, 13 июня, бой шёл 15 часов, а сегодня ВСУ изменили тактику и пытались скрытно приблизиться к позициям ВС РФ, однако после обнаружения штурмовые группы были разбиты.
Бандеровцы начали атаку сразу с нескольких направлений, но бойцы ВДВ встретили их огнём и накрыли миномётами.
Наступающие силы украинской армии несут большие потери, однако пытаются идти вперёд. Российская армия отражает атаки уже много часов.
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