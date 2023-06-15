Наводчик тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" майор Владимир Дуров спас своих сослуживцев, которые попали под артиллерийский обстрел со стороны украинской армии.
По словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова, когда боевики ВСУ начали наносить удары, Дуров оперативно открыл огонь из "Солнцепёка".
"Офицер не только скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым", — сказал представитель Минобороны РФ в беседе с ТАСС.
Он добавил, что наводчик ТОС "Солнцепёк" спас российских военных от возможной смерти. Впоследствии бойцы РФ были эвакуированы с линии соприкосновения прибывшими группами медиков, уточнил Чехов.
Как пояснил начальник пресс-центра, благодаря действиям Дурова, Киев лишился двух боевых бронированных машин у Новодонецкого, а также потерял живую силу.
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