Наводчик ТОС "Солнцепёк" спас жизни попавших под артобстрел ВСУ российских солдат

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наводчик тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" майор Владимир Дуров спас своих сослуживцев, которые попали под артиллерийский обстрел со стороны украинской армии.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова, когда боевики ВСУ начали наносить удары, Дуров оперативно открыл огонь из "Солнцепёка".

"Офицер не только скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым", — сказал представитель Минобороны РФ в беседе с ТАСС.

Он добавил, что наводчик ТОС "Солнцепёк" спас российских военных от возможной смерти. Впоследствии бойцы РФ были эвакуированы с линии соприкосновения прибывшими группами медиков, уточнил Чехов.

Как пояснил начальник пресс-центра, благодаря действиям Дурова, Киев лишился двух боевых бронированных машин у Новодонецкого, а также потерял живую силу.