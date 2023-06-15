Обмеление Днепра весьма оголило подготовленные позиции РФ на левом берегу на Каховке. Медленно высыхающее болото превращается в песчаную пустыню, которая отходит на несколько километров к берегу "киевской власти".
Для ВС РФ оборона этого предполья будет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке ВСУ и наведению понтонов, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, Украина будет использовать возникшую возможность, чтобы ударить во фланг РФ. Но к этой линии Суровикина противник даже не подошел.
Но Украина столкнулась с серьёзным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность тяжёлой техники, которая двигалась узкими колоннами. А наступление на трудном с точки зрения рельефа Угледарском направлении гораздо сложнее, чем безнадежные попытки прорыва через голое поле у Орехова.
"В ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции", — подытожил президент Фонда научных и исторических исследований "Основание".
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