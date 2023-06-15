В ночь на 15 июня по военной инфраструктуре Украины были нанесены ракетные удары. В воздух поднимались стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3.
На всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога.
О результатах ракетных атак пишет телеканал RT.
Серия взрывов произошла в Одессе, там безуспешно работала система ПВО. Мощный взрыв прозвучал в Херсоне.
В Кривом Роге ракеты попали по двум промышленным предприятиям, это уже подтвердил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Также сообщается о взрывах в Днепропетровской области и трёх взрывах в Харькове.
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