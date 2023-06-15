В Белоруссии на границе с Гомельской областью военные сбили украинский беспилотник. Об этом написали на официальном сайте Государственного пограничного комитета республики.
По его информации, ВСУ попытались атаковать Белоруссию в конце мая. Пограничники услышали звук двигателя БПЛА, отметили в ведомстве.
"В небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Белоруссии", — подчеркнули представители комитета.
При поражении аппарата со стороны белорусских военных взрывчатка на нём сдетонировала, добавили в ведомстве. Правоохранители запустили проверку.
В Mash предположили, что целью Киева мог быть участок нефтепровода "Дружба". Он расположен в Гомельской области.
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