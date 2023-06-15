Аксёнов: в Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников — один сдетонировал

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 15 июня Крым пытались атаковать девять БПЛА украинских националистов, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, один дрон успел сдетонировать.

Фото: Midjouney: Красная линия - БПЛА атаковали Москву

По словам Аксёнова, восемь вражеских беспилотников удалось ликвидировать.

"Зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", — сообщил Аксёнов.

Как уточнил глава Крыма, жертв в Докучево нет. В ряде домов выбиты стёкла, на месте работают экстренные службы.