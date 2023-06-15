В ночь на 15 июня Крым пытались атаковать девять БПЛА украинских националистов, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, один дрон успел сдетонировать.
По словам Аксёнова, восемь вражеских беспилотников удалось ликвидировать.
"Зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", — сообщил Аксёнов.
Как уточнил глава Крыма, жертв в Докучево нет. В ряде домов выбиты стёкла, на месте работают экстренные службы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.