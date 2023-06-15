В Сети появилось видео реакции сотрудников пострадавшего офиса на атаку БПЛА по жилому дому в Воронеже

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пользователи соцсетей обнаружили кадры реакции офисных сотрудников, которые стали свидетелями удара беспилотника по жилому дому в центре Воронежа.

На опубликованных кадрах видно, как люди в помещении заметили, что к окнам приближается некий аппарат. После взрыва и падения осколков сотрудники убежали.

По информации "TV Губерния", за местом возле разбитого окна должна была сидеть девушка. Однако она незадолго до происшествия покинула офис, подчеркнули в издании.

Ранее в СМИ заявили, что атаку на Воронеж осуществлял украинский БПЛА UJ-22 Airborne.