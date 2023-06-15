Пользователи соцсетей обнаружили кадры реакции офисных сотрудников, которые стали свидетелями удара беспилотника по жилому дому в центре Воронежа.
На опубликованных кадрах видно, как люди в помещении заметили, что к окнам приближается некий аппарат. После взрыва и падения осколков сотрудники убежали.
По информации "TV Губерния", за местом возле разбитого окна должна была сидеть девушка. Однако она незадолго до происшествия покинула офис, подчеркнули в издании.
Ранее в СМИ заявили, что атаку на Воронеж осуществлял украинский БПЛА UJ-22 Airborne.
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