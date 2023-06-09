Стало известно, какой беспилотник упал на жилой дом в Воронеже

В жилой дом в Воронеже врезался ударный беспилотник модели UJ-22 Airborne.

Фото: Телеграм-канал Царьград

Выяснилось, что в Воронеже упал БПЛА производства украинской компании "Укрджет".

Авторы Telegram-канала Царьград ТВ назвали адрес завода Украины с целью помочь ВС РФ его уничтожить.

"У нас совет есть: начните с адреса Киев, Украина, улица Миколи Ушакова, 1-Д, Дмитрий Сергеевич. Спецоперация сразу легче пойдет. Только удар наносите ночью, чтобы не дай Бог работники завода не пострадали", — гласит совет, адресованный пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Ранее Песков назвал падение беспилотника на МКД в Воронеже атакой украинской армии на гражданскую инфраструктуру.

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