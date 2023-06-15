Леонков: США будут довольны, если ВСУ захватят Запорожскую АЭС и начнут ядерный шантаж

Вашингтон, требуя от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, жаждет возникновения такой ситуации, которая позволит Западу оказывать давление на Россию. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, США намерены поставить ультиматум Москве в результате наступления ВСУ. Как пояснил эксперт, аналогичные планы вынашивает украинский президент Владимир Зеленский.

"Я считаю, что таким крупным успехом может быть захват Запорожской АЭС и её использование для ядерного шантажа. Захват населённых пунктов не заставит РФ принять условия Киева, даже если ВСУ устроят химическую или какую-либо другую провокацию. А ядерный шантаж при поддержке западных стран, думаю, воспринимается американцами в качестве серьёзного успеха, к которому они стремятся", — сказал Леонков.

Он также подчеркнул: Запад проявляет заинтересованность к Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, считая, что данные объекты можно использовать в качестве рычага давления на РФ.

При этом США не хотят брать ответственность за провалы на Украине, а скидывают её на Европу, уточнил эксперт. Специалист добавил, что украинский конфликт портит репутацию Демократической партии перед выборами.

Ранее американские власти потребовали от Киева добиться серьёзных успехов на линии соприкосновения. По информации Politico, без этого США могут остановить поддержку ВСУ.