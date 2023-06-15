Официальный Вашингтон по закрытым каналам обратился к Киеву с требованием добиться серьёзных успехов на линии соприкосновения. Об этом пишет Politico.
По словам обозревателя Джейми Деттмера, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) не продвинутся вперёд в ходе контрнаступления, США могут прекратить оказывать им военную помощь.
"Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что в ближайшее время следует добиться крупных успехов на поле боя", — сказано в публикации.
Автор материала подчеркнул: украинцам не нравится, что западные страны толкают их на решительные действия. Как пояснил журналист, безуспешное контрнаступление ВСУ разрушит надежды США на победу Киева в противостоянии с Москвой.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наступательная операция Украины приведёт Киев к "катастрофическому поражению".
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