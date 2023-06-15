Politico: власти США потребовали от Киева добиться крупных успехов на поле боя

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный Вашингтон по закрытым каналам обратился к Киеву с требованием добиться серьёзных успехов на линии соприкосновения. Об этом пишет Politico.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам обозревателя Джейми Деттмера, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) не продвинутся вперёд в ходе контрнаступления, США могут прекратить оказывать им военную помощь.

"Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что в ближайшее время следует добиться крупных успехов на поле боя", — сказано в публикации.

Автор материала подчеркнул: украинцам не нравится, что западные страны толкают их на решительные действия. Как пояснил журналист, безуспешное контрнаступление ВСУ разрушит надежды США на победу Киева в противостоянии с Москвой.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наступательная операция Украины приведёт Киев к "катастрофическому поражению".