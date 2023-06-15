Врио главы ЛНР Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил за перемещение линии боевого соприкосновения до Киева.

Фото: https://denis-pushilin.ru/

Как напомнил чиновник, дальность полёта британских ракеты Storm Shadow составляет около 500 километров.

"Да, нужно идти (до Киева. — Прим. ред.), потому что он — мать городов русских, и освободить город — честь мундира", — заявил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Однако собеседник агентства отметил, что ему неизвестно, есть ли у российских властей возможности и готовность для отодвигания линии фронта до столицы Украины.