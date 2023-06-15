Временно исполняющий обязанности руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил за перемещение линии боевого соприкосновения до Киева.
Как напомнил чиновник, дальность полёта британских ракеты Storm Shadow составляет около 500 километров.
"Да, нужно идти (до Киева. — Прим. ред.), потому что он — мать городов русских, и освободить город — честь мундира", — заявил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Однако собеседник агентства отметил, что ему неизвестно, есть ли у российских властей возможности и готовность для отодвигания линии фронта до столицы Украины.
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