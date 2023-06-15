Военкор Лисицын выразил мнение о том, что ВСУ могут отказаться от плана по захвату Запорожской области. Зайдя в несколько населённых пунктов на Временском выступе, укронацисты заняли оборону и теперь периодически ведут разведку боем.
Непреодолимой преградой для киевского режима военкор назвал мощную оборонительную линию российской армии. Лисицын напомнил о том, что журналисты западных СМИ охарактеризовали её как одну из крупнейших в истории.
"К саммиту НАТО 10-11 июля украинской колонии нужно показать результат любой ценой, — пишет военкор. — А то западные хозяева расстроятся и могут списать своих холопов со счетов".
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