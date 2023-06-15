Военкор Лисицын: ВСУ могут отказаться от плана по захвату Запорожской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Лисицын выразил мнение о том, что ВСУ могут отказаться от плана по захвату Запорожской области. Зайдя в несколько населённых пунктов на Временском выступе, укронацисты заняли оборону и теперь периодически ведут разведку боем.

Фото: Министерство обороны Украины

Непреодолимой преградой для киевского режима военкор назвал мощную оборонительную линию российской армии. Лисицын напомнил о том, что журналисты западных СМИ охарактеризовали её как одну из крупнейших в истории.

"К саммиту НАТО 10-11 июля украинской колонии нужно показать результат любой ценой, — пишет военкор. — А то западные хозяева расстроятся и могут списать своих холопов со счетов".