МК: удары России уничтожили два штаба с офицерами НАТО и важные склады техники

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные за последние сутки ударили по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) и командующих из стран НАТО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Он отметил, что артиллеристы ВС РФ попали по двум штабам с офицерами НАТО и складам техники с западными танками "Леопард" и боевыми машинами пехоты "Бредли", которые Киев хотел использовать для контрнаступления. И здесь армия России действует на опережение, уничтожая также и запчасти к ним.

По мнению аналитика, военные специалисты РФ выбрали тактику затягивания атаки ВСУ и всеми путями пытаются помешать противнику.

За последний месяц было уничтожено не менее двух штабов, где присутствовали не только старшие украинские офицеры, но и офицеры НАТО, сообщил Кнутов.

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