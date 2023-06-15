Российские военные за последние сутки ударили по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) и командующих из стран НАТО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".
Он отметил, что артиллеристы ВС РФ попали по двум штабам с офицерами НАТО и складам техники с западными танками "Леопард" и боевыми машинами пехоты "Бредли", которые Киев хотел использовать для контрнаступления. И здесь армия России действует на опережение, уничтожая также и запчасти к ним.
По мнению аналитика, военные специалисты РФ выбрали тактику затягивания атаки ВСУ и всеми путями пытаются помешать противнику.
За последний месяц было уничтожено не менее двух штабов, где присутствовали не только старшие украинские офицеры, но и офицеры НАТО, сообщил Кнутов.
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