В Сети появились первые кадры с российского беспилотника, подтверждающие уничтожение немецких танков Leopard 2А4, поставленных странами НАТО киевскому режиму. Фото и видео распространяются в Telegram-каналах военкоров и экспертов.
Сообщается, что в ходе ночного боя под Ореховым на Запорожском направлении была разгромлена бронегруппа вооружённых сил Украины (ВСУ), в составе которой были в том числе и немецкие танки Leopard, как минимум два. Их можно узнать на фото по характерным формам.
Также российскими военными уничтожены американские БТР M113 и, предположительно, БМП M2 Bradley. Аналитики отмечают, что какая-то техника полностью сгорела, другая же была подбита и брошена экипажами.
Ранее боевики ВСУ уже расстреляли свой же подбитый "Леопард", чтобы он не достался в качестве трофея русским.
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