На Запорожском направлении разгромлена бронегруппа ВСУ с "Леопардами"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились первые кадры с российского беспилотника, подтверждающие уничтожение немецких танков Leopard 2А4, поставленных странами НАТО киевскому режиму. Фото и видео распространяются в Telegram-каналах военкоров и экспертов.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Сообщается, что в ходе ночного боя под Ореховым на Запорожском направлении была разгромлена бронегруппа вооружённых сил Украины (ВСУ), в составе которой были в том числе и немецкие танки Leopard, как минимум два. Их можно узнать на фото по характерным формам.

Также российскими военными уничтожены американские БТР M113 и, предположительно, БМП M2 Bradley. Аналитики отмечают, что какая-то техника полностью сгорела, другая же была подбита и брошена экипажами.

Ранее боевики ВСУ уже расстреляли свой же подбитый "Леопард", чтобы он не достался в качестве трофея русским.

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