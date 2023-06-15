Сегодня, 15 июня, по Сумской области нанесён мощнейший удар.
По предварительной информации, активно летит по украинским складам с военной техникой и расположениям с боевиками ВСУ в Шостке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
Портал подчёркивает, что перед очередным массированным ударом армии России по инфраструктуре на Украине, беспилотник RQ-4 Global Hawk (США) проводит разведывательный полёт на юге Чёрного моря.
Чаще всего этот дрон летает в трёх зонах: в западной (рядом с болгарской Варной), центральной (как на данный момент) части Чёрного моря и восточной, недалеко от черноморского побережья РФ.
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