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Очень мощный удар нанесён по складам и казармам ВСУ в Сумской области

Силовые структуры

Сегодня, 15 июня, по Сумской области нанесён мощнейший удар.

Очень мощный удар нанесён по складам и казармам ВСУ в Сумской области
Фото: Вадим Савицкий

По предварительной информации, активно летит по украинским складам с военной техникой и расположениям с боевиками ВСУ в Шостке.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

Портал подчёркивает, что перед очередным массированным ударом армии России по инфраструктуре на Украине, беспилотник RQ-4 Global Hawk (США) проводит разведывательный полёт на юге Чёрного моря.

Чаще всего этот дрон летает в трёх зонах: в западной (рядом с болгарской Варной), центральной (как на данный момент) части Чёрного моря и восточной, недалеко от черноморского побережья РФ.

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На Времевском выступе ВСУ не ожидали, что мобилизованные РФ могут "вещи делать"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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