В Киеве ожидают ужесточения "могилизации": как восполнять потери?

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западным странам будет тяжело восполнить потери техники ВСУ в ходе "контрнаступления", однако ещё сложнее будет найти людей для боевых действий.

Фото: https://yandex.ru/

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Новый Рамштайн будет посвящён этим логистическим и ремонтным проблемам, и восполнению затрат, начиная от снарядов и заканчивая военной техникой. Правда, тут будут проблемы. В Минобороны ФРГ уже заявили, что они не смогут в полном объёме компенсировать потерянные "Леопарды". И вообще не так просто заменить технику", — цитирует "ПолитНавигатор" аналитика.

По его словам, киевской власти будет сложно найти личный состав, который смог бы очередной техникой управлять. Плюс надо ещё их и обучить, а это значит, что нужна дополнительная мобилизация и подготовка.

И если порыться на складах Пентагона ещё можно, то с живой силой — тут ситуация более сложная, подытожил Карасёв.