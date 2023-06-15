Западным странам будет тяжело восполнить потери техники ВСУ в ходе "контрнаступления", однако ещё сложнее будет найти людей для боевых действий.
Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.
"Новый Рамштайн будет посвящён этим логистическим и ремонтным проблемам, и восполнению затрат, начиная от снарядов и заканчивая военной техникой. Правда, тут будут проблемы. В Минобороны ФРГ уже заявили, что они не смогут в полном объёме компенсировать потерянные "Леопарды". И вообще не так просто заменить технику", — цитирует "ПолитНавигатор" аналитика.
По его словам, киевской власти будет сложно найти личный состав, который смог бы очередной техникой управлять. Плюс надо ещё их и обучить, а это значит, что нужна дополнительная мобилизация и подготовка.
И если порыться на складах Пентагона ещё можно, то с живой силой — тут ситуация более сложная, подытожил Карасёв.
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