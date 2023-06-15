РИА Новости: глава ГУР Буданов был ранен 29 мая во время удара по зданию ведомства

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая.

Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Об этом рассказал изданию РИА Новости сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской разведслужбе.

Ранен Буданов был как раз во время удара по зданию его ведомства. Сообщается, что ракета "прилетела" в соседний с Будановым кабинет.

После ранения его вывезли вертолётом на военную базу в Жешуве (Польша), туда за ним специально прилетал американский эвакуационный борт, который доставил Буданова в ФРГ.

На данный момент глава украинской разведки

находится в тяжёлом состоянии в берлинском госпитале.

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