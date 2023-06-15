Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая.
Об этом рассказал изданию РИА Новости сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской разведслужбе.
Ранен Буданов был как раз во время удара по зданию его ведомства. Сообщается, что ракета "прилетела" в соседний с Будановым кабинет.
После ранения его вывезли вертолётом на военную базу в Жешуве (Польша), туда за ним специально прилетал американский эвакуационный борт, который доставил Буданова в ФРГ.
На данный момент глава украинской разведки
находится в тяжёлом состоянии в берлинском госпитале.
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