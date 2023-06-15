Украинская армия несколько раз предпринимала попытки перейти в наступление в ДНР в районе Макаровки, но безуспешно.
Вооруженные силы Украины понесли огромные потери и отступили.
Об этом на полях ПМЭФ-2023 сообщил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понёс существенные потери”, — отметил глава ДНР.
По его словам, одним из наиболее горячих мест является стык между ДНР и Запорожской областью. Пушилин подчеркнул, что большие потери националисты несут не только в личном составе, но и в военной технике.
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