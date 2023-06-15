Бои под Артёмовском: 4-я бригада армии России разносит укрепления ВСУ

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается освобождение ДНР от украинских подразделений киевского режима.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Опубликованы кадры продолжающихся боёв в Артёмовском районе Республики. Видео предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры сообщают, что 4-я бригада российской армии разносит укрепления бандеровцев, не давая продвинуться ни на метр.

"Бойцы "Южной" группировки войск уничтожают позиции ВСУ на светлодарском направлении точным огнём", — в частности, пишет портал.