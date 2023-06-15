Продолжается освобождение ДНР от украинских подразделений киевского режима.
Опубликованы кадры продолжающихся боёв в Артёмовском районе Республики. Видео предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры сообщают, что 4-я бригада российской армии разносит укрепления бандеровцев, не давая продвинуться ни на метр.
"Бойцы "Южной" группировки войск уничтожают позиции ВСУ на светлодарском направлении точным огнём", — в частности, пишет портал.
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Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.