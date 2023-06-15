Скотт Риттер: натовская техника ослабила ВСУ в контрнаступлении

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У ВСУ не получается использовать должным образом натовскую технику.

Фото: el.gr

Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а наоборот, слабее", — в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил бывший морской пехотинец.

По его словам, изначально вооружение НАТО разрабатывалось для системного пользования. Плюс ко всему, украинские солдаты не знают, как им пользоваться и ремонтировать. Из-за этого техника стала лёгкой мишенью для армии России.

Риттер отметил, что военная техника из Германии ничего не может изменить на полях сражений.

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