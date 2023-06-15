У ВСУ не получается использовать должным образом натовскую технику.
Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а наоборот, слабее", — в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил бывший морской пехотинец.
По его словам, изначально вооружение НАТО разрабатывалось для системного пользования. Плюс ко всему, украинские солдаты не знают, как им пользоваться и ремонтировать. Из-за этого техника стала лёгкой мишенью для армии России.
Риттер отметил, что военная техника из Германии ничего не может изменить на полях сражений.
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