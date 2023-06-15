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Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены экс-судьи Чечни Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя

1:39
Силовые структуры

В отношении Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, возбуждено уголовное дело по факту нападения на правоохранителя. Адвокат Мусаевой Александр Немов сообщил о том, что государственное обвинение запросило наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Основой для обвинения послужили две статьи: часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Следующее заседание суда назначено на 16 июня, на котором сторона защиты представит свои аргументы.

В январе прошлого года, Мусаеву задержали чеченские полицейские в Нижнем Новгороде и доставили для допроса в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских были согласованы и проведены в соответствии с законодательством РФ. По словам Кадырова, Мусаевой трижды были направлены повестки. Однако женщина их проигнорировала. После прибытия в Грозный, Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.

В результате этого инцидента, Янгулбаев и его дочь покинули страну. Третьего февраля коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Председатель совета судей Чечни Алавдин Гардалоев заявил, что действия Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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