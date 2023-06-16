Российским военным удалось обратить в бегство превосходящие силы украинской армии в районе Авдеевки.
По словам офицера группировки "Юг" с позывным "Макар", солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) часто покидают места дислокации в случае завязывания боя с российскими войсками.
"Противник бежит при серьёзных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции", — отметил военнослужащий в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что недавно перед его группой поставили задачу установить контроль над наблюдательным пунктом ВСУ. Как пояснил боец, в ходе российской атаки некоторые украинские солдаты покинули объект, однако Киев приказал им вернуться обратно. Подразделения РФ отразили удары ВСУ, после чего противник снова сбежал с потерями, уточнил "Макар".
Ранее стало известно, что два экипажа боевых машин пехоты (БМП) Украины сдались в российский плен на Авдеевском направлении.
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