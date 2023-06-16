Рожин назвал данные Украины о крупнейшем ударе ВС России по Киеву "клоунской постановкой"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Борис Рожин прокомментировал сообщения украинской стороны об атаке баллистических ракет на столицу страны и Киевскую область.

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Журналист опубликовал в своём Telegram-канале скрин высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Известно, что он в соцсетях обвинил Россию в ударах по Киеву на фоне переговоров с африканскими лидерами в этом городе. По словам министра, таким образом Москва демонстрирует отказ от мира.

"Судя по спешному заявлению, "атака на Киев" является обычной клоунской постановкой под визит президента ЮАР. Расходимся", — подчеркнул в свою очередь Рожин.