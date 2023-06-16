Военный корреспондент Борис Рожин прокомментировал сообщения украинской стороны об атаке баллистических ракет на столицу страны и Киевскую область.
Журналист опубликовал в своём Telegram-канале скрин высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Известно, что он в соцсетях обвинил Россию в ударах по Киеву на фоне переговоров с африканскими лидерами в этом городе. По словам министра, таким образом Москва демонстрирует отказ от мира.
"Судя по спешному заявлению, "атака на Киев" является обычной клоунской постановкой под визит президента ЮАР. Расходимся", — подчеркнул в свою очередь Рожин.
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