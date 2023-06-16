На Украине заявили о баллистических ракетных ударах по Киеву и серии взрывов

Жители Киева заявили, что на территории столицы прогремело несколько взрывов. Об этом написали в украинском издании "Страна".

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём официальном Telegram-канале о взрыве в Подольском районе. Представители Воздушных сил армии Украины сказали, что удары баллистическими ракетами наносятся не только по столице страны, но и по Киевской области.

По всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщили на сайте карты, разработанной Министерством цифровой трансформации.