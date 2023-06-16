Военнослужащие украинской армии чересчур медленно продвигаются по территориям, которые были заминированы в ходе наступления, и это понимают партнёры Украины с Запада.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников выступил с соответствующим заявлением по итогам заседания членов координационной группы помощи киевскому режиму на базе Рамштайн, сообщают корреспонденты информационного портала "Страна.ua".
"Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория, — подчеркнул Резников. — Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.