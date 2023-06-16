Глава Минобороны Украины Резников: на Западе понимают медленный ход контрнаступления ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие украинской армии чересчур медленно продвигаются по территориям, которые были заминированы в ходе наступления, и это понимают партнёры Украины с Запада.

Фото: СмК

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выступил с соответствующим заявлением по итогам заседания членов координационной группы помощи киевскому режиму на базе Рамштайн, сообщают корреспонденты информационного портала "Страна.ua".

"Там, где сегодня происходят наши действия, очень заминирована россиянами территория, — подчеркнул Резников. — Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно".