Военкор Александр Сладков назвал контрнаступление зависшим, однако, выразил мнение о том, что возможность "мясных" атак остаётся.
Боевики ВСУ продолжают обстреливать позиции армии РФ на Ореховском направлении, но атакуют не очень активно. Большой резерв держит ВС РФ в полной боевой готовности, отметил военкор.
Бойцы российской армии успешно отражают нападения на Васильевском направлении, а на Старомлыновском враг увяз, едва продвинувшись вперёд.
"Мы перегруппировались, остановили продвижение ВСУ, — подчеркнул Сладков. — Украинские военные дистанционно минируют наши прифронтовые полосы и "серую зону", надеясь закрепиться".
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