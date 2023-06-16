"РВ": атака ВСУ на Запорожском направлении завершилась бегством украинских боевиков

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вскоре после начала атаки на Запорожском направлении понесли потери и вернулись на старые позиции.

Фото: Министерство обороны Украины

Как сообщает "Русская весна", украинская ротно-тактическая группа при поддержке бронетехники НАТО намеревалась осуществить прорыв в Васильевском районе Запорожской области, однако российские военные сорвали планы Киева.

Отмечается, что бронегруппа и штурмовики 128-й горной бригады ВСУ пошли в атаку со стороны села Лобковое на Пятихатки. По словам военкоров, в этой зоне конфликта украинские солдаты столкнулись с огнём российской артиллерии. Они добавили, что Киев лишился до трёх единиц техники, а также до взвода пехоты убитыми и ранеными.

"Уцелевшие боевики бежали к своим позициям", — сказано в Telegram-канале издания.

Одна из украинских групп, не успевшая уйти, находится в посадках, уточнили военкоры. В материале подчёркивается: российские военные вытесняют оставшихся солдат ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинским боевикам не удалось занять ни одного стратегически важного населённого пункта в регионе.