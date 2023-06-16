Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение последних девяти дней пытались осуществить прорыв российской обороны на Запорожском направлении, заявил врио руководителя региона Евгений Балицкий.
При этом он отметил, что украинским солдатам не удалось установить контроль над значимыми территориями.
"Ни одного стратегически важного населённого пункта мы не отдали", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, военные ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты на Времевском выступе, поскольку они расположены в низинах. Как пояснил врио главы региона, Киев теряет большое количество солдат в попытках прорваться на линии соприкосновения.
Российские подразделения будут "переваривать" украинских боевиков в Запорожской области на выгодных РФ территориях, резюмировал Балицкий.
Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о тревожной обстановке в подконтрольном киевскому режиму Запорожье из-за участившихся облав и репрессий.
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