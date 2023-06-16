Балицкий: ВСУ не смогли занять ни одного стратегического пункта на Запорожском направлении

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение последних девяти дней пытались осуществить прорыв российской обороны на Запорожском направлении, заявил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

Фото: mil.ru

При этом он отметил, что украинским солдатам не удалось установить контроль над значимыми территориями.

"Ни одного стратегически важного населённого пункта мы не отдали", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, военные ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты на Времевском выступе, поскольку они расположены в низинах. Как пояснил врио главы региона, Киев теряет большое количество солдат в попытках прорваться на линии соприкосновения.

Российские подразделения будут "переваривать" украинских боевиков в Запорожской области на выгодных РФ территориях, резюмировал Балицкий.

Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о тревожной обстановке в подконтрольном киевскому режиму Запорожье из-за участившихся облав и репрессий.