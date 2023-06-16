Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможную передачу истребителей F-16 США Украине.
Как напомнил президент, немецкие танки Leopard, которые получил Киев, сейчас горят. По мнению главы России, такая же судьба будет у военных самолётов.
"Танки Leopard горят. Будут гореть и F-16. Сомнений нет", — подчеркнул Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее руководитель РФ указал на провал украинского контрнаступления. По информации президента, армия уничтожила 86 танков и 418 бронемашин ВСУ.
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