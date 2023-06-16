Путин допустил, что Россия нанесёт удары по базам НАТО, если там окажутся истребители F-16, использующиеся против ВС РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин высказался о возможных поставках военных самолётов F-16 на Украину.

Фото: kremlin.ru

Как предупредил президент, если истребители будут базироваться вне этой страны, но использоваться против Вооружённых сил Российской Федерации, Москва рассмотрит сценарии поражения такой техники.

"Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт", — подчеркнул глава РФ на заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее Путин напомнил, что немецкие танки Leopard горят на Украине. По мнению президента, тоже самое ждёт самолёты F-16.